Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag im Plus

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 54,04 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere um 09:05 Uhr 0,1 Prozent. Im Tageshoch stieg die Brenntag SE-Aktie bis auf 54,06 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,78 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.065 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2024 bei 68,92 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 51,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 4,33 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,99 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,81 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Am 13.08.2025 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,87 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,65 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

