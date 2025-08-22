Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Brenntag SE. Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 54,96 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie wies um 11:44 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 54,96 EUR abwärts. Die Brenntag SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,74 EUR ab. Bei 54,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 5.731 Stück.

Am 04.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,92 EUR an. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 20,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,70 EUR am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 5,93 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,99 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 60,81 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Brenntag SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 1,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 3,65 EUR in den Büchern stehen haben wird.

