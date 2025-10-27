Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verbilligt sich am Mittag

DAX24.255 +0,1%Est505.703 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,78 +6,0%Nas23.205 +1,2%Bitcoin99.127 +0,7%Euro1,1644 +0,1%Öl65,56 -0,2%Gold4.031 -1,2%
27.10.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 49,60 EUR ab.

Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 1,5 Prozent auf 49,60 EUR ab. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 49,59 EUR nach. Bei 50,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 53.399 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 38,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 47,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,64 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,95 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 57,18 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 13.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3,87 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,49 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

