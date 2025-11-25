CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 25,10 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 25,10 EUR. Die CANCOM SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,05 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 479 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 20,70 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,30 EUR. Dieser Wert wurde am 01.08.2025 erreicht. Mit Abgaben von 19,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,000 EUR je CANCOM SE-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,80 EUR.

Am 13.11.2025 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,28 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 423,93 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 422,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 30.03.2027.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,859 EUR je Aktie.

