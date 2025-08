Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger greifen bei Carl Zeiss Meditec am Dienstagmittag zu

So entwickelt sich Carl Zeiss Meditec

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 47,14 EUR zu.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 47,14 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 47,34 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 46,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 30.594 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 34,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 44,28 EUR. Mit Abgaben von 6,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,637 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 61,25 EUR an.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.12.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,92 EUR je Aktie.

