Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street höher -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Top News
Carl Zeiss Meditec-Aktie dennoch zweistellig tiefer: Carl Zeiss Meditec steigert Umsatz und bestätigt Prognose
freenet-Aktie trotzdem im Sinkflug: freenet hält an Prognose fest
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Blick auf Aktienkurs

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Bären lasten am Donnerstagnachmittag auf Carl Zeiss Meditec

07.08.25 16:08 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Bären lasten am Donnerstagnachmittag auf Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 8,0 Prozent auf 44,06 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
43,48 EUR -4,68 EUR -9,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 8,0 Prozent auf 44,06 EUR ab. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,00 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,50 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 753.922 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 63,87 Prozent wieder erreichen. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,00 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 6,95 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,602 EUR. Im Vorjahr erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre 0,600 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 61,25 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumRatingAnalyst
13:46Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
11:51Carl Zeiss Meditec NeutralUBS AG
11:36Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
09:16Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
