Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verteidigt Stellung am Freitagmittag

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 43,30 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:44 Uhr bei der Carl Zeiss Meditec-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 43,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 44,36 EUR. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 42,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,26 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 52.851 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 72,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 66,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2025 bei 41,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 5,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,637 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 60,26 EUR angegeben.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,91 EUR je Aktie.

