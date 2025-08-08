DAX24.103 -0,3%ESt505.338 -0,2%Top 10 Crypto16,73 +2,9%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.216 +1,8%Euro1,1644 ±-0,0%Öl66,70 +0,6%Gold3.362 -1,1%
Carl Zeiss Meditec im Blick

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagmittag mit Kurseinbußen

11.08.25 12:05 Uhr

11.08.25 12:05 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 42,58 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
42,62 EUR -0,50 EUR -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 42,58 EUR. Im Tief verlor die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 42,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,02 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 61.972 Aktien.

Bei 72,20 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 41,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 41,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 3,71 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,698 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 60,26 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Carl Zeiss Meditec-Aktie dennoch zweistellig tiefer: Carl Zeiss Meditec steigert Umsatz und bestätigt Prognose

TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 5 Jahren verloren

So stuften die Analysten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im vergangenen Monat ein

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumMeistgelesen
mehr Analysen