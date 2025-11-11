Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagmittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 42,46 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 42,46 EUR. In der Spitze legte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 42,72 EUR zu. Bei 42,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.788 Stück gehandelt.

Am 20.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 71,65 EUR an. Gewinne von 68,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,52 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 4,57 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,693 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,61 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.



