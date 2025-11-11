Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Dienstagvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 42,52 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere um 09:05 Uhr 0,7 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 42,58 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,24 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.595 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 71,65 EUR erreichte der Titel am 20.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 68,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.09.2025 (40,52 EUR). Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 4,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,693 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,61 EUR.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

