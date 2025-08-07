DAX23.965 -0,5%ESt505.315 -0,3%Top 10 Crypto16,40 ±0,0%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.048 -0,2%Euro1,1605 -0,1%Öl66,54 -0,3%Gold3.344 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Apple 865985 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Pause im Zollstreit: DAX leichter -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- Canopy Growth, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank, Plug Power, Bitcoin im Fokus
Top News
Hannover Rück-Aktie dennoch schwächer: Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet Hannover Rück-Aktie dennoch schwächer: Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagmittag auf rotem Terrain

12.08.25 12:05 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 41,74 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
41,90 EUR -0,30 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 41,74 EUR. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 41,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,02 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 36.100 Aktien.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 72,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 42,19 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,00 EUR am 07.08.2025. Mit einem Kursverlust von 1,77 Prozent würde die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,698 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 57,26 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,81 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Carl Zeiss Meditec-Aktie dennoch zweistellig tiefer: Carl Zeiss Meditec steigert Umsatz und bestätigt Prognose

TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 5 Jahren verloren

So stuften die Analysten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im vergangenen Monat ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carl Zeiss Meditec

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumRatingAnalyst
09:56Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
04.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.07.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09:56Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025Carl Zeiss Meditec NeutralUBS AG
07.08.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
15.07.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.05.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.05.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Carl Zeiss Meditec AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen