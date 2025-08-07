Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 41,74 EUR.

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 41,74 EUR. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 41,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,02 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 36.100 Aktien.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 72,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 42,19 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,00 EUR am 07.08.2025. Mit einem Kursverlust von 1,77 Prozent würde die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,698 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 57,26 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,81 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Carl Zeiss Meditec-Aktie dennoch zweistellig tiefer: Carl Zeiss Meditec steigert Umsatz und bestätigt Prognose

TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 5 Jahren verloren

So stuften die Analysten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im vergangenen Monat ein