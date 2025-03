Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagnachmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 60,10 EUR.

Die Aktie verlor um 15:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 60,10 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 59,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 60,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 45.513 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 123,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 105,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 44,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,687 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 62,58 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR im Vergleich zu 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q2 2025 wird am 14.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,96 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX schlussendlich mit Gewinnen

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen nachmittags zu

Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag stärker