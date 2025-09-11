Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Montagmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere um 11:48 Uhr 1,2 Prozent. Kurzfristig markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 43,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 42,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 49.994 Stück gehandelt.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,20 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 66,98 Prozent zulegen. Am 09.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,52 EUR. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 6,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,686 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 55,50 EUR an.

Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 289,77 Mio. EUR gelegen.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

