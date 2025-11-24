DAX23.168 +0,3%Est505.509 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 -0,1%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.721 -0,9%Euro1,1545 +0,3%Öl62,38 -0,2%Gold4.071 +0,1%
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
thyssenkrupp trennt sich von Automation Engineering - Aktie unbeeindruckt thyssenkrupp trennt sich von Automation Engineering - Aktie unbeeindruckt
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag
Carl Zeiss Meditec im Blick

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verteuert sich am Montagmittag

24.11.25 12:06 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verteuert sich am Montagmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 43,82 EUR nach oben.

Um 11:49 Uhr sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 43,82 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 44,08 EUR. Mit einem Wert von 43,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.639 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 20.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 71,65 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 63,51 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,30 EUR am 18.11.2025. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 8,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,693 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,61 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,72 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumMeistgelesen
