Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verteuert sich am Montagmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 43,82 EUR nach oben.
Um 11:49 Uhr sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 43,82 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 44,08 EUR. Mit einem Wert von 43,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.639 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.
Am 20.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 71,65 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 63,51 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,30 EUR am 18.11.2025. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 8,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,693 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,61 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.09.2016 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,72 EUR je Aktie belaufen.
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.10.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|11.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|26.09.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
