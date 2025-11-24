Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Montagnachmittag fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 44,44 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,5 Prozent auf 44,44 EUR. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,50 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,58 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 82.995 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,65 EUR) erklomm das Papier am 20.03.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 61,23 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 40,30 EUR fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,693 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,61 EUR an.
Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,72 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
Datum
|Rating
|Analyst
|13:36
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|28.10.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.10.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Datum
|Rating
|Analyst
|13:36
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|20.10.2025
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|11.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|26.09.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
