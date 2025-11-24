DAX23.301 +0,9%Est505.548 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 ±0,0%Nas22.681 +1,8%Bitcoin74.736 -0,9%Euro1,1523 +0,1%Öl62,46 -0,1%Gold4.089 +0,6%
So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Montagnachmittag fester

24.11.25 16:10 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Montagnachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 44,44 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
43,76 EUR 1,64 EUR 3,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,5 Prozent auf 44,44 EUR. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,50 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,58 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 82.995 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,65 EUR) erklomm das Papier am 20.03.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 61,23 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 40,30 EUR fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,693 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,61 EUR an.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,72 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

DatumMeistgelesen
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumRatingAnalyst
13:36Carl Zeiss Meditec OverweightBarclays Capital
28.10.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
17.10.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13:36Carl Zeiss Meditec OverweightBarclays Capital
20.10.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
10.09.2025Carl Zeiss Meditec OverweightBarclays Capital
11.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
26.09.2025Carl Zeiss Meditec HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
21.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Carl Zeiss Meditec AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen