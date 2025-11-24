Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag im Plus

DAX23.276 +0,8%Est505.532 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 -0,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl61,99 -0,8%Gold4.072 +0,2%
Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

24.11.25 09:24 Uhr
Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 43,68 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
44,00 EUR 1,88 EUR 4,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 43,68 EUR nach oben. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,74 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,58 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.842 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.03.2025 bei 71,65 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 64,03 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,30 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 8,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,693 EUR. Im Vorjahr erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre 0,600 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,61 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumRatingAnalyst
28.10.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
17.10.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Carl Zeiss Meditec HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
10.09.2025Carl Zeiss Meditec OverweightBarclays Capital
11.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
26.09.2025Carl Zeiss Meditec HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
21.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.

