DHL-Aktie in Grün: DHL-Tochter Supply Chain besetzt Schlüsselpositionen neu
Die DHL-Tochter DHL Supply Chain besetzt im Zuge des Chefwechsels bei Supply Chain zum 1. September auch mehrere Manager-Positionen neu.
Werte in diesem Artikel
Wie DHL mittelte, wurde Andries Retief zum globalen Chief Development Officer (CDO) bei DHL Supply Chain ernannt. Darüber hinaus wurde Marco Brüggemann zum Chief Customer Officer für DHL Supply Chain Europe ernannt sowie Bremer Pauw zum Chief Customer Officer für DHL Supply Chain Middle East & Africa.
Retief, der direkt an den CEO von DHL Supply Chain, Hendrik Venter, berichtet, soll Entwicklung und Innovation bei Lieferketten vorantreiben. Er soll auch die Zusammenarbeit mit strategischen Partnern intensivieren und weltweit Initiativen zur Stärkung der Kundenbindung und -zufriedenheit leiten. Bisher war Retief CDO Supply Chain für die Region Europa, Naher Osten & Afrika sowie Asien.
Brüggemann verantwortete zuletzt bei DHL Supply Chain die Neuausrichtung der E-Commerce-Lieferketten im Cluster Germany & Alps. Pauw war bisher Geschäftsführer für DHL Supply Chain Afrika.
Seit 16. August leitet Venter das Segment DHL Supply Chain.Via XETRA gewinnt die DHL-Aktie zeitweise 0,51 Prozent auf 39,08 Euro.
DJG/uxd/kla
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf DHL Group (ex Deutsche Post)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DHL Group (ex Deutsche Post)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere DHL Group (ex Deutsche Post) News
Bildquellen: AIF, Erasmus Wolff / Shutterstock.com
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|27.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|16.05.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|02.05.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|29.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|15.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|14.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|25.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen