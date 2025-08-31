DAX23.987 +0,4%ESt505.362 +0,2%Top 10 Crypto15,26 +1,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1728 +0,3%Öl68,14 ±0,0%Gold3.470 +0,7%
Chefwechsel

DHL-Aktie in Grün: DHL-Tochter Supply Chain besetzt Schlüsselpositionen neu

01.09.25 12:09 Uhr
DHL-Aktie fester: DHL-Tochter Supply Chain ernennt neue Führungskräfte | finanzen.net

Die DHL-Tochter DHL Supply Chain besetzt im Zuge des Chefwechsels bei Supply Chain zum 1. September auch mehrere Manager-Positionen neu.

Wie DHL mittelte, wurde Andries Retief zum globalen Chief Development Officer (CDO) bei DHL Supply Chain ernannt. Darüber hinaus wurde Marco Brüggemann zum Chief Customer Officer für DHL Supply Chain Europe ernannt sowie Bremer Pauw zum Chief Customer Officer für DHL Supply Chain Middle East & Africa.

Retief, der direkt an den CEO von DHL Supply Chain, Hendrik Venter, berichtet, soll Entwicklung und Innovation bei Lieferketten vorantreiben. Er soll auch die Zusammenarbeit mit strategischen Partnern intensivieren und weltweit Initiativen zur Stärkung der Kundenbindung und -zufriedenheit leiten. Bisher war Retief CDO Supply Chain für die Region Europa, Naher Osten & Afrika sowie Asien.

Brüggemann verantwortete zuletzt bei DHL Supply Chain die Neuausrichtung der E-Commerce-Lieferketten im Cluster Germany & Alps. Pauw war bisher Geschäftsführer für DHL Supply Chain Afrika.

Seit 16. August leitet Venter das Segment DHL Supply Chain.

Via XETRA gewinnt die DHL-Aktie zeitweise 0,51 Prozent auf 39,08 Euro.

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
29.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
13.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
27.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
26.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
16.05.2025DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
02.05.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
29.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
15.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
14.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
25.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen