DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) legt am Vormittag zu

09.10.25 09:26 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 38,98 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
38,86 EUR -0,11 EUR -0,28%
Charts|News|Analysen
Um 09:06 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 38,98 EUR nach oben. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,11 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 72.503 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,57 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 20,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,33 EUR.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 19,83 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20,64 Mrd. EUR eingefahren.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 2,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Bildquellen: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumMeistgelesen
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
01.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldDeutsche Bank AG
