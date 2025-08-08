DAX24.070 -0,4%ESt505.335 -0,2%Top 10 Crypto16,64 +2,4%Dow44.081 -0,2%Nas21.494 +0,2%Bitcoin103.251 +0,8%Euro1,1599 -0,4%Öl66,56 +0,4%Gold3.348 -1,5%
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag in Rot

11.08.25 16:09 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag in Rot

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 70,11 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
60,53 EUR 0,21 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Coca-Cola-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 70,11 USD abwärts. Die Coca-Cola-Aktie gab in der Spitze bis auf 70,06 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,30 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 306.889 Stück.

Bei 74,38 USD markierte der Titel am 23.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 6,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.01.2025 (60,62 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,54 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Coca-Cola-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,94 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,03 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,00 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,56 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 12,72 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,31 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,98 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Coca-Cola Co.

DatumRatingAnalyst
23.07.2025Coca-Cola BuyUBS AG
23.07.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
22.07.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
22.07.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.07.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
23.07.2025Coca-Cola BuyUBS AG
23.07.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
22.07.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
22.07.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.07.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
24.07.2024Coca-Cola HaltenDZ BANK
31.05.2024Coca-Cola HoldJefferies & Company Inc.
07.05.2024Coca-Cola HaltenDZ BANK
25.04.2023Coca-Cola NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2023Coca-Cola NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16.02.2018Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
10.01.2018Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
17.11.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
16.11.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
26.10.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.

