So entwickelt sich Coca-Cola

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagabend freundlich

21.10.25 20:23 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagabend freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Coca-Cola. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,9 Prozent auf 71,13 USD zu.

Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 3,9 Prozent auf 71,13 USD. Kurzfristig markierte die Coca-Cola-Aktie bei 71,26 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 70,65 USD. Bisher wurden via New York 3.814.121 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 74,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,57 Prozent hinzugewinnen. Bei 60,62 USD erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 14,78 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,03 USD, nach 1,94 USD im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 78,33 USD.

Am 22.07.2025 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,88 USD gegenüber 0,56 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 12,72 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,31 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q4 2025 wird am 17.02.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Coca-Cola rechnen Experten am 27.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,98 USD je Coca-Cola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

