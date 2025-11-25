Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagnachmittag im Plus
Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 72,81 USD zu.
Die Coca-Cola-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 72,81 USD. Kurzfristig markierte die Coca-Cola-Aktie bei 72,90 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,73 USD. Bisher wurden via New York 441.472 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 74,38 USD markierte der Titel am 23.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 2,11 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 60,62 USD ab. Mit Abgaben von 16,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2024 erhielten Coca-Cola-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,94 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,03 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 79,67 USD.
Coca-Cola ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,66 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola im vergangenen Quartal 12,56 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola 11,89 Mrd. USD umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Coca-Cola am 17.02.2026 vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.2025
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|22.10.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.2025
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.2025
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|22.10.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.2025
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2024
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|31.05.2024
|Coca-Cola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.2024
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|25.04.2023
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.2023
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.02.2018
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.01.2018
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.2017
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.2017
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.2017
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
