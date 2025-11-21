DAX23.145 -0,6%Est505.514 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,17 -7,9%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.402 -5,0%Euro1,1514 -0,1%Öl62,44 -1,2%Gold4.033 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens 723610 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. brechen ein -- SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagmittag
23.000-Punkte-Marke wackelt: DAX in Rot - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht 23.000-Punkte-Marke wackelt: DAX in Rot - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Kurs der Commerzbank

Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Freitagmittag tiefer

21.11.25 12:04 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Freitagmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 31,58 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
31,45 EUR -0,13 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 31,58 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Commerzbank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,92 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 537.155 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 21,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 13,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 127,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,953 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,43 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 06.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,66 Prozent auf 6,01 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,44 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Commerzbank.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,44 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 10 Jahren eingebracht

Goldman Sachs Group Inc.: Sell für Commerzbank-Aktie

Trotz Autokrise: DAX-Konzerne vermelden in Summe mehr Gewinn

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: mf

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
18.11.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Commerzbank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen