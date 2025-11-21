Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Freitagmittag tiefer

Kurs der Commerzbank

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 31,58 EUR ab.

Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 31,58 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Commerzbank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,92 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 537.155 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 21,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 13,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 127,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,953 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,43 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 06.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,66 Prozent auf 6,01 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,44 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Commerzbank.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,44 EUR fest.

