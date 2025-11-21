Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit KursVerlusten

Commerzbank im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 31,26 EUR.

Die Commerzbank-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 31,26 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Commerzbank-Aktie bis auf 30,92 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,22 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 91.878 Stück.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 22,84 Prozent Luft nach oben. Am 27.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,90 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 55,53 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,953 EUR aus. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 32,43 EUR.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Commerzbank 0,54 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 6,01 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,44 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,44 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

