DAX23.079 -0,9%Est505.511 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -6,7%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.662 -3,3%Euro1,1548 +0,2%Öl62,66 -0,8%Gold4.043 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- CTS Eventim bekräftigt Prognose -- Ergebnis-Druck auf NIO wächst zunehmend
Top News
BYD-Aktie dennoch unter Druck: China wird 2025 fast 8 Millionen Elektroautos bauen BYD-Aktie dennoch unter Druck: China wird 2025 fast 8 Millionen Elektroautos bauen
NIO-Aktie im Rückwärtsgang - Ergebnis-Druck auf den Tesla-Konkurrenten wächst zunehmend NIO-Aktie im Rückwärtsgang - Ergebnis-Druck auf den Tesla-Konkurrenten wächst zunehmend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Commerzbank im Blick

Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit KursVerlusten

21.11.25 09:22 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 31,26 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
31,44 EUR -0,14 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Commerzbank-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 31,26 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Commerzbank-Aktie bis auf 30,92 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,22 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 91.878 Stück.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 22,84 Prozent Luft nach oben. Am 27.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,90 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 55,53 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,953 EUR aus. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 32,43 EUR.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Commerzbank 0,54 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 6,01 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,44 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,44 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 10 Jahren eingebracht

Goldman Sachs Group Inc.: Sell für Commerzbank-Aktie

Trotz Autokrise: DAX-Konzerne vermelden in Summe mehr Gewinn

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Commerzbank AG

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
18.11.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Commerzbank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen