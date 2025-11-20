DAX23.363 +0,9%Est505.584 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,2%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.794 +0,8%Euro1,1518 -0,2%Öl64,11 +0,7%Gold4.061 -0,4%
Aktienentwicklung

Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagmittag freundlich

20.11.25 12:06 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagmittag freundlich

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 32,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
31,80 EUR -0,02 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 32,30 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 32,53 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,28 EUR. Zuletzt wechselten 903.730 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei 38,40 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.11.2024 bei 13,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,97 Prozent.

Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,953 EUR je Commerzbank-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 32,43 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 06.11.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Commerzbank ein EPS von 0,54 EUR je Aktie vermeldet. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.02.2026 vorlegen. Commerzbank dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Goldman Sachs Group Inc.: Sell für Commerzbank-Aktie

Trotz Autokrise: DAX-Konzerne vermelden in Summe mehr Gewinn

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
