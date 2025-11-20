Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagvormittag gefragt

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Das Papier von Commerzbank legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 32,43 EUR. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,53 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 260.823 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 38,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,41 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.11.2024 bei 13,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,953 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,650 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 32,43 EUR.

Am 06.11.2025 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Commerzbank-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.02.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Goldman Sachs Group Inc.: Sell für Commerzbank-Aktie

Trotz Autokrise: DAX-Konzerne vermelden in Summe mehr Gewinn

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 5 Jahren abgeworfen