Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Mittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Commerzbank. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Das Papier von Commerzbank konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 31,56 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 31,62 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,24 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 585.516 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 38,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,96 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,953 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,650 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,43 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 06.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,66 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,44 EUR fest.

