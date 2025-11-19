DAX23.220 +0,2%Est505.529 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.196 -1,2%Euro1,1578 ±-0,0%Öl64,36 -0,7%Gold4.083 +0,4%
Kurs der Commerzbank

Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Mittwochvormittag ins Minus

19.11.25 09:22 Uhr
Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Mittwochvormittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 31,25 EUR.

Das Papier von Commerzbank befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 31,25 EUR ab. Im Tief verlor die Commerzbank-Aktie bis auf 31,22 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,24 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 70.661 Commerzbank-Aktien.

Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,40 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Bei einem Wert von 13,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.11.2024). Mit einem Kursverlust von 55,52 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,953 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 32,43 EUR angegeben.

Commerzbank ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,52 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,54 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,66 Prozent zurück. Hier wurden 6,01 Mrd. EUR gegenüber 6,44 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 11.02.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,44 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
18.11.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Commerzbank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK

