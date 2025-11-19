Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochnachmittag freundlich
Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 31,86 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 31,86 EUR. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 31,89 EUR. Bei 31,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.292.494 Commerzbank-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 38,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 20,53 Prozent Luft nach oben. Bei 13,90 EUR fiel das Papier am 27.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 56,37 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,953 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,650 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,43 EUR an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 06.11.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,66 Prozent verringert.
Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.02.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 18.02.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,44 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Commerzbank
Analysen zu Commerzbank
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.2025
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
