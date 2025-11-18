Commerzbank Aktie News: Commerzbank verliert am Nachmittag kräftig

DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,82 +2,5%Nas22.466 -1,1%Bitcoin80.614 +1,5%Euro1,1579 -0,1%Öl64,12 +0,1%Gold4.068 +0,6%
DAX beendet Handel tiefrot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Jenoptik - Technologiekonzern profitiert massiv von KI-Boom! Jenoptik - Technologiekonzern profitiert massiv von KI-Boom!
Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf
So bewegt sich Commerzbank

18.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,0 Prozent auf 31,04 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,0 Prozent auf 31,04 EUR. Die Commerzbank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,04 EUR ab. Bei 32,07 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 1.865.549 Aktien.

Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,40 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Am 27.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,90 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,953 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,43 EUR an.

Am 06.11.2025 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,54 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 6,01 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 6,44 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Commerzbank am 11.02.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
13:26Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
