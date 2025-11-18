Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 31,80 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 31,80 EUR ab. Das Tagestief markierte die Commerzbank-Aktie bei 31,74 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,07 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 853.726 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,40 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 20,75 Prozent zulegen. Am 27.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,90 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 56,29 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,953 EUR je Commerzbank-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 32,13 EUR.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 EUR gegenüber 0,54 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,66 Prozent zurück. Hier wurden 6,01 Mrd. EUR gegenüber 6,44 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 11.02.2026 gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,44 EUR je Commerzbank-Aktie.

