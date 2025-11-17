Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Commerzbank im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 32,72 EUR abwärts.

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 32,72 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bisher bei 32,52 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,62 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.380.146 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,40 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 17,36 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,90 EUR am 27.11.2024. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 135,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,953 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,13 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Commerzbank veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 6,01 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,44 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Commerzbank.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Trotz Autokrise: DAX-Konzerne vermelden in Summe mehr Gewinn

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 5 Jahren abgeworfen

So schätzen die Analysten die Commerzbank-Aktie im Oktober 2025 ein