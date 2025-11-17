DAX23.585 -1,2%Est505.643 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,61 -0,1%Nas22.786 -0,5%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1596 -0,2%Öl64,18 -0,2%Gold4.060 -0,5%
Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

17.11.25 16:08 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 32,72 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
32,56 EUR -1,06 EUR -3,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 32,72 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bisher bei 32,52 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,62 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.380.146 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,40 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 17,36 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,90 EUR am 27.11.2024. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 135,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,953 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,13 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Commerzbank veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 6,01 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,44 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Commerzbank.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
06.11.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Commerzbank HoldWarburg Research
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital

