Commerzbank Aktie News: Commerzbank fällt am Dienstagvormittag

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 32,06 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 32,06 EUR ab. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 31,82 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,07 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 158.265 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.11.2024 bei 13,90 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 56,64 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,953 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,13 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 06.11.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 11.02.2026 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

