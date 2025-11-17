DAX23.892 +0,1%Est505.683 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.154 +1,0%Euro1,1602 -0,2%Öl64,00 -0,5%Gold4.079 ±-0,0%
Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Vormittag gestärkt

17.11.25 09:22 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 33,85 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 33,85 EUR zu. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 33,85 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 54.441 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 38,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 13,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 58,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,953 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 32,13 EUR.

Am 06.11.2025 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6,01 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,44 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Commerzbank-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.02.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,45 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com

