Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie von Commerzbank zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 9,59 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 9,70 EUR. Mit einem Wert von 9,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.304.823 Stück gehandelt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 12,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 25,16 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,97 EUR ab. Mit Abgaben von 27,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,10 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 17.05.2023 vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,46 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.363,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.795,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Commerzbank am 08.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 0,788 EUR je Aktie aus.

