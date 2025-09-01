Continental Aktie News: Continental verteidigt am Mittag Tendenz
Die Aktie von Continental zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die Continental-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 75,86 EUR an der Tafel.
Die Continental-Aktie zeigte sich um 11:46 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 75,86 EUR an der Tafel. Bei 76,84 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 75,52 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 76,66 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 67.997 Continental-Aktien.
Am 29.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,68 EUR. Gewinne von 3,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 48,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,44 EUR je Continental-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 81,13 EUR je Continental-Aktie an.
Am 05.08.2025 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,52 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 51,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,00 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,86 Mrd. EUR.
Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2025 8,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Analysen zu Continental AG
