Continental Aktie News: Continental am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Continental zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 73,38 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 73,38 EUR. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 74,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,14 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 135.695 Stück gehandelt.

Am 29.05.2025 markierte das Papier bei 78,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 7,22 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,02 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 30,47 Prozent Luft nach unten.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,43 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 82,38 EUR.

Am 05.08.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 4,86 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 10,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

