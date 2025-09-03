Continental Aktie News: Continental am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Continental zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 73,38 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 73,38 EUR. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 74,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,14 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 135.695 Stück gehandelt.
Am 29.05.2025 markierte das Papier bei 78,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 7,22 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,02 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 30,47 Prozent Luft nach unten.
Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,43 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 82,38 EUR.
Am 05.08.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 4,86 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 10,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Continental-Aktie
Continental-Aktie gibt nach: Bernstein kontert Oddo-Empfehlung
DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor einem Jahr eingebracht
Continental-Aktie gibt im schwachen DAX leicht nach - Oddo stuft hoch
Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Continental
Nachrichten zu Continental AG
Analysen zu Continental AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:41
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|09:46
|Continental Buy
|UBS AG
|08:01
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|01.09.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:46
|Continental Buy
|UBS AG
|08:01
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|05.08.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|05.08.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:41
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|03.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|29.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|27.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|13.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen