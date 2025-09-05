Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Nachmittag fester

So entwickelt sich Continental

Die Aktie von Continental zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 73,56 EUR nach oben.

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 73,56 EUR. Bei 74,66 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 261.871 Continental-Aktien.

Am 29.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 44,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 84,88 EUR je Continental-Aktie an.

Am 05.08.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,52 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,94 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Aktien-Tipp: So bewertet Bernstein Research die Continental-Aktie

Continental-Analyse: UBS AG stuft Continental-Aktie mit Buy ein

Continental-Aktie gibt nach: Bernstein kontert Oddo-Empfehlung