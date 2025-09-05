DAX23.726 +0,6%ESt505.347 +0,5%Top 10 Crypto15,69 -0,7%Dow45.392 ±-0,0%Nas21.865 +0,8%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1743 +0,2%Öl66,00 +0,5%Gold3.633 +1,3%
So entwickelt sich Continental

Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Nachmittag fester

08.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Continental zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 73,56 EUR nach oben.

Continental AG
73,68 EUR 0,40 EUR 0,55%
Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 73,56 EUR. Bei 74,66 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 261.871 Continental-Aktien.

Am 29.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 44,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 84,88 EUR je Continental-Aktie an.

Am 05.08.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,52 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,94 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Aktien-Tipp: So bewertet Bernstein Research die Continental-Aktie

Continental-Analyse: UBS AG stuft Continental-Aktie mit Buy ein

Continental-Aktie gibt nach: Bernstein kontert Oddo-Empfehlung

Nachrichten zu Continental AG

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
15:46Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:56Continental OverweightBarclays Capital
04.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
04.09.2025Continental BuyUBS AG
04.09.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15:46Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:56Continental OverweightBarclays Capital
04.09.2025Continental BuyUBS AG
04.09.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025Continental BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
18.08.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
06.08.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
03.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
29.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
27.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
13.11.2024Continental UnderperformBernstein Research

