Aktienkurs aktuell

Continental Aktie News: Continental am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

09.10.25 12:06 Uhr
Continental Aktie News: Continental am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 56,90 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
56,32 EUR -0,70 EUR -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 56,90 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 56,18 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,64 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 141.207 Aktien.

Am 29.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 41,46 EUR fiel das Papier am 06.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 27,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Continental-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,15 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Continental 2,50 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 68,63 EUR aus.

Am 05.08.2025 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,52 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 4,86 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

BMW-Aktie sehr schwach: Mehr Autos verkauft - aber Prognose gesenkt

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor 3 Jahren eingefahren

Continental-Aktie steigt trotzdem: Weiterhin nur gedämpfte Nachfrage

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

mehr Analysen