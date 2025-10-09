DAX24.646 +0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.352 ±0,0%Top 10 Crypto16,80 -2,8%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.944 -1,1%Euro1,1616 -0,1%Öl66,43 +0,5%Gold4.030 -0,2%
Continental im Fokus

Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit roten Vorzeichen

09.10.25 09:26 Uhr
Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Continental befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 56,48 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
56,32 EUR -0,70 EUR -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 56,48 EUR. Bei 56,22 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,64 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 60.572 Continental-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (59,81 EUR) erklomm das Papier am 29.05.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 5,90 Prozent Luft nach oben. Bei 41,46 EUR fiel das Papier am 06.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,63 EUR je Continental-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 05.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,52 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 4,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 51,45 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Continental AG

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025Continental UnderperformBernstein Research
02.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
01.10.2025Continental BuyUBS AG
01.10.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Continental BuyUBS AG
01.10.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Continental BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025Continental KaufenDZ BANK
23.09.2025Continental OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Continental UnderperformBernstein Research
26.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
22.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
19.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
15.09.2025Continental UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen