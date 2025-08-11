DAX24.087 ±0,0%ESt505.344 +0,2%Top 10 Crypto16,47 +0,4%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.438 +0,2%Euro1,1620 ±0,0%Öl66,85 +0,2%Gold3.357 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 BYD A0M4W9 Apple 865985 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Pause im Zollstreit: DAX fester -- Asiens Börsen in Grün - Nikkei steigt auf Rekordhoch -- Hannover Rück, Plug Power, BigBear.ai im Fokus
Top News
Jefferies & Company Inc. gibt Hannover Rück-Aktie Buy Jefferies & Company Inc. gibt Hannover Rück-Aktie Buy
Bayer-Aktie in Grün: Bayer stärkt Entwicklungsportfolio gegen Krebs Bayer-Aktie in Grün: Bayer stärkt Entwicklungsportfolio gegen Krebs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
So bewegt sich Continental

Continental Aktie News: Continental tendiert am Dienstagvormittag fester

12.08.25 09:23 Uhr
Continental Aktie News: Continental tendiert am Dienstagvormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 73,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
73,78 EUR 1,18 EUR 1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 73,80 EUR. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 73,84 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.965 Continental-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.05.2025 auf bis zu 78,68 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,61 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 51,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 30,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,45 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 81,13 EUR je Continental-Aktie aus.

Am 05.08.2025 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 4,86 Mrd. EUR, gegenüber 10,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 51,45 Prozent präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2025 8,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Continental-Aktie mit Hold

Continental-Analyse: Bernstein Research vergibt Market-Perform an Continental-Aktie

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor einem Jahr verdient

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Nachrichten zu Continental AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
05.08.2025Continental BuyUBS AG
05.08.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Continental HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Continental BuyUBS AG
05.08.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Continental BuyUBS AG
17.07.2025Continental KaufenDZ BANK
03.07.2025Continental BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
05.08.2025Continental HoldWarburg Research
05.08.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
05.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
27.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
13.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
11.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
21.10.2024Continental UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen