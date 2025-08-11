Continental Aktie News: Continental tendiert am Dienstagvormittag fester

So bewegt sich Continental

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 73,80 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 73,80 EUR. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 73,84 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.965 Continental-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.05.2025 auf bis zu 78,68 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,61 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 51,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 30,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,45 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 81,13 EUR je Continental-Aktie aus.

Am 05.08.2025 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 4,86 Mrd. EUR, gegenüber 10,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 51,45 Prozent präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2025 8,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

