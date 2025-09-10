Continental Aktie News: Continental tendiert am Freitagvormittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Continental. Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Continental-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 72,78 EUR. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 73,02 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 72,76 EUR. Zuletzt wechselten 6.256 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,11 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 40,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,41 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 84,88 EUR.

Am 05.08.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 4,86 Mrd. EUR, gegenüber 10,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 51,45 Prozent präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 7,93 EUR im Jahr 2025 aus.

