DAX23.646 -0,2%ESt505.369 -0,3%Top 10 Crypto16,25 +0,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.183 -0,2%Euro1,1723 -0,1%Öl66,33 ±0,0%Gold3.642 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Oracle 871460 SAP 716460 Tesla A1CX3T Klarna A414N7 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend höher -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
Nach Höhenflug dank Nachrichtenflut: So geht es für die Opendoor-Aktie am Freitag weiter Nach Höhenflug dank Nachrichtenflut: So geht es für die Opendoor-Aktie am Freitag weiter
DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!
Aktienentwicklung

Continental Aktie News: Continental tendiert am Freitagvormittag fester

12.09.25 09:28 Uhr
Continental Aktie News: Continental tendiert am Freitagvormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Continental. Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
72,60 EUR -0,32 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Continental-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 72,78 EUR. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 73,02 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 72,76 EUR. Zuletzt wechselten 6.256 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,11 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 40,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,41 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 84,88 EUR.

Am 05.08.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 4,86 Mrd. EUR, gegenüber 10,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 51,45 Prozent präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 7,93 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Continental-Aktie mit Underperform

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor 3 Jahren eingebracht

Conti-Tochter Aumovio sieht Spin-off mit Optimismus - Barclays sieht Unterbewertung - Aktie steigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Nachrichten zu Continental AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Continental BuyUBS AG
10.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
10.09.2025Continental BuyUBS AG
08.09.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025Continental OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.09.2025Continental BuyUBS AG
10.09.2025Continental BuyUBS AG
08.09.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025Continental OverweightBarclays Capital
04.09.2025Continental BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
18.08.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
06.08.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
04.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
03.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
29.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
27.11.2024Continental UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen