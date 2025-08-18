Continental Aktie News: Continental verzeichnet am Nachmittag Verluste

Kurs der Continental

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Continental befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 75,38 EUR ab.

Das Papier von Continental befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 75,38 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 75,28 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 75,70 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.777 Stück gehandelt.

Am 29.05.2025 markierte das Papier bei 78,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 47,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,44 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 81,13 EUR für die Continental-Aktie aus.

Continental ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 4,86 Mrd. EUR, gegenüber 10,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 51,45 Prozent präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,08 EUR fest.

