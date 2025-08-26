Continental Aktie News: Continental gibt am Mittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 76,62 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 76,62 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 76,18 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 77,12 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 68.029 Continental-Aktien den Besitzer.
Am 29.05.2025 markierte das Papier bei 78,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,41 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Continental-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,44 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Continental 2,50 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 81,13 EUR aus.
Continental gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,52 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,00 Mrd. EUR gelegen.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,08 EUR je Continental-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Continental-Aktie
DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Continental von vor 5 Jahren bedeutet
Bernstein Research gibt Continental-Aktie Market-Perform
DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Continental-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Continental
Nachrichten zu Continental AG
Analysen zu Continental AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|05.08.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|17.07.2025
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|03.07.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.2025
|Continental Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|27.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|13.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|11.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|21.10.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen