Wer­bung
Notierung im Blick

Continental Aktie News: Continental am Donnerstagnachmittag fester

28.08.25 16:10 Uhr
Continental Aktie News: Continental am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Continental zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Continental konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 76,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
75,76 EUR 0,16 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 76,10 EUR zu. Bei 76,62 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 75,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 77.462 Continental-Aktien umgesetzt.

Bei 78,68 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,39 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Mit einem Kursverlust von 32,96 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,44 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 81,13 EUR je Continental-Aktie aus.

Continental gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 51,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,00 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,08 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Wer­bung

Wer­bung

