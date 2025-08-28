Continental Aktie News: Continental verteidigt Stellung am Nachmittag

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 75,92 EUR.

Die Continental-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 75,92 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Continental-Aktie sogar auf 75,98 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 75,18 EUR. Bei 75,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 58.349 Continental-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.05.2025 bei 78,68 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,64 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 32,80 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,44 EUR je Continental-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 81,13 EUR.

Am 05.08.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,53 EUR gegenüber 1,52 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,00 Mrd. EUR gelegen.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2025 8,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

