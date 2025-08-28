DAX23.946 -0,4%ESt505.363 -0,6%Top 10 Crypto15,39 -3,2%Dow45.470 -0,4%Nas21.474 -1,1%Bitcoin93.107 -3,4%Euro1,1698 +0,2%Öl68,18 -0,1%Gold3.438 +0,6%
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
tonies-Aktie im Rallymodus: Analystenlob für angekündigte Toniebox 2 tonies-Aktie im Rallymodus: Analystenlob für angekündigte Toniebox 2
Inflation in Deutschland zieht im August deutlich an Inflation in Deutschland zieht im August deutlich an
Aktie im Blick

Continental Aktie News: Continental verteidigt Stellung am Nachmittag

29.08.25 16:10 Uhr

29.08.25 16:10 Uhr
Continental Aktie News: Continental verteidigt Stellung am Nachmittag

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 75,92 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
75,42 EUR -0,34 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Continental-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 75,92 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Continental-Aktie sogar auf 75,98 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 75,18 EUR. Bei 75,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 58.349 Continental-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.05.2025 bei 78,68 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,64 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 32,80 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,44 EUR je Continental-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 81,13 EUR.

Am 05.08.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,53 EUR gegenüber 1,52 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,00 Mrd. EUR gelegen.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2025 8,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Continental AG

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
27.08.2025Continental BuyUBS AG
18.08.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
06.08.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Continental BuyUBS AG
05.08.2025Continental BuyUBS AG
05.08.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Continental BuyUBS AG
17.07.2025Continental KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
06.08.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
05.08.2025Continental HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
29.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
27.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
13.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
11.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
21.10.2024Continental UnderperformBernstein Research

