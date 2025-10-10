Continental Aktie News: Continental gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

So entwickelt sich Continental

Die Aktie von Continental gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 56,94 EUR zu.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 56,94 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Continental-Aktie sogar auf 57,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 57,10 EUR. Zuletzt wechselten 8.752 Continental-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.05.2025 bei 59,81 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 4,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,46 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 27,18 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,63 EUR.

Am 05.08.2025 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,53 EUR, nach 1,52 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,03 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

Redaktion finanzen.net

