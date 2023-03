Credit Suisse (CS) Aktie News: SMI Aktie Anleger schicken Credit Suisse (CS) am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Die Credit Suisse (CS)-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 0,863 CHF abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Credit Suisse (CS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,855 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 0,875 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 18.127.028 Credit Suisse (CS)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,381 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.03.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Credit Suisse (CS)-Aktie derzeit noch 88,314 Prozent Luft nach oben. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,660 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,697 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,89 CHF je Credit Suisse (CS)-Aktie aus.

Credit Suisse (CS) ließ sich am 09.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,46 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Credit Suisse (CS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.060,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 33,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.582,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 27.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 24.04.2024 wird Credit Suisse (CS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Credit Suisse (CS) im Jahr 2023 -0,259 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.

