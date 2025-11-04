Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gibt am Nachmittag ab

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 33,93 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 33,93 EUR. Die Abwärtsbewegung der Daimler Truck-Aktie ging bis auf 33,53 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,96 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 514.340 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 25,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 30,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,64 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,33 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Am 31.07.2025 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,93 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,33 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,67 Mrd. EUR.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 06.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

