Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX legt zu -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- TKMS, Highland Critical Minerals, Palantir, Apple, Lufthansa im Fokus
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag
Ausblick: Beyond Meat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Daimler Truck im Blick

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag mit Kursplus

03.11.25 12:05 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag mit Kursplus

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 34,89 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 11:48 Uhr 0,5 Prozent. Im Tageshoch stieg die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,95 EUR. Bei 34,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 165.418 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 23,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,78 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 11,78 Prozent sinken.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,64 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,33 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,93 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 11,67 Mrd. EUR, gegenüber 13,33 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,39 Prozent präsentiert.

Am 07.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 06.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Daimler Truck.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 3,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

