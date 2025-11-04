Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck büßt am Vormittag ein

Daimler Truck im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 33,90 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 33,90 EUR. Die Daimler Truck-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,89 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,96 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 42.570 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,72 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,78 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 9,20 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,64 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 43,33 EUR angegeben.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 0,93 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,39 Prozent auf 11,67 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2025 veröffentlicht. Am 06.11.2026 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,46 EUR je Aktie belaufen.

